Taranto evacuata Piazza della Vittoria | allarme e blitz degli artificieri

Giovedì 23 aprile, Piazza della Vittoria a Taranto è stata evacuata a seguito di una segnalazione di pericolo. La polizia ha chiamato gli artificieri che hanno eseguito un’ispezione sul luogo, senza che siano stati riscontrati rischi immediati. La zona è stata poi riaperta al pubblico. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

? Cosa sapere Evacuata Piazza della Vittoria a Taranto giovedì 23 aprile dopo segnalazione di pericolo.. Area riaperta alle 11:20 dopo l'intervento degli artificieri e dei carabinieri sul posto.. Piazza della Vittoria a Taranto è stata evacuata intorno alle 11:03 di questo giovedì 23 aprile 2026 dopo una segnalazione di potenziale pericolo che ha richiesto l’intervento immediato dei reparti specializzati. Il cuore del centro cittadino si è improvvisamente svuotato quando le autorità hanno deciso di isolare l’area per permettere i necessari accertamenti. La mobilitazione ha coinvolto un ampio schieramento di forze dell’ordine, tra cui i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato rapidamente per delimitare il perimetro e allontanare la folla dai luoghi potenzialmente a rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, evacuata Piazza della Vittoria: allarme e blitz degli artificieri Notizie correlate VIDEO | Allarme bomba rientrato in piazza Stesicoro dopo le verifiche degli artificieriL'intervento degli specialisti della questura di Catania è scattato in seguito ai controlli di routine predisposti in occasione delle festività... Allarme bomba nella sede della Lega in via Bellerio a Milano: intervento degli artificieriAllarme bomba nel pomeriggio di oggi nella sede della Lega in via Bellerio a Milano.