Delirio a Verona | passo carrabile solo a chi si dichiara antifascista Poi la marcia indietro
A Verona, alcuni residenti hanno dovuto firmare una dichiarazione di ripudio del fascismo e di ogni totalitarismo per ottenere un passo carrabile. La richiesta ha generato polemiche e confusione, portando infine a una marcia indietro da parte delle autorità. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e amministrazione, con molte persone che hanno criticato l’approccio e le modalità adottate.
A Verona anche il passo carrabile finisce in politica. Per mettere il cartello davanti al garage, infatti, i cittadini si sono ritrovati a dover firmare una dichiarazione di ripudio del fascismo e di ogni totalitarismo. Una clausola inserita nel regolamento comunale del 2024, approvato dall’amministrazione di centrosinistra, che ora è diventata un caso. La vicenda ha fatto discutere in città: non per la condanna del fascismo, ovviamente, ma per l’applicazione della formula a una pratica amministrativa come la concessione di un passo carrabile. Insomma, per ottenere quello che dovrebbe essere un semplice permesso, il cittadino deve prima passare dal certificato di antifascismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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