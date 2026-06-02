Delirio a Verona | passo carrabile solo a chi si dichiara antifascista Poi la marcia indietro

Notizia in breve

A Verona, alcuni residenti hanno dovuto firmare una dichiarazione di ripudio del fascismo e di ogni totalitarismo per ottenere un passo carrabile. La richiesta ha generato polemiche e confusione, portando infine a una marcia indietro da parte delle autorità. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e amministrazione, con molte persone che hanno criticato l’approccio e le modalità adottate.