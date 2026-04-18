Verona-Milan probabile formazione | Allegri fa un passo indietro Torna un titolare In attacco …

Per la sfida tra Verona e Milan, l'allenatore rossonero sembra pronto a modificare la formazione e il modulo rispetto alle precedenti partite. Si prevede il ritorno di un giocatore titolare in campo e alcune variazioni nelle scelte offensive. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti in campionato.

Il Milan è pronto a tornare in campo alla ricerca della vittoria contro il Verona. Per Massimiliano Allegri tutti a disposizione con il recente rientro in gruppo di Matteo Gabbia (che ha parlato così dell'allenatore rossonero). Quale squadra potrebbe schierare in campo dal primo minuto? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sicuro il ritorno al 3-5-2 dopo il tentativo fallito con il 4-3-3 contro l'Udinese. In difesa pronto il rientro di Gabbia da titolare, con Tomori a destra e Pavlovic a sinistra per proteggere la porta di Maignan. A centrocampo torna Fofana al posto di Ricci, con Rabiot e Modric a completare il reparto rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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