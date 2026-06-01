Il comune di Verona ha revocato il permesso per un passo carrabile definito “antifascista”. La decisione è arrivata dopo che si è riconosciuto che la richiesta era più una formalità burocratica che una scelta politica. La revisione è stata comunicata dal municipio, che ha deciso di fare marcia indietro rispetto alla precedente autorizzazione.

Era una stortura più burocratica che politica il passo carrabile antifascista. Però ugualmente ridicola, tanto che il Comune di Verona ci ha ripensato, facendo macchina indietro. Ops, ci siamo sbagliati. Il caso era esploso qualche giorno fa. Il Comune di Verona per concedere l’autorizzazione per il passo carrabile, tra planimetrie, titoli di proprietà e adempimenti vari, chiede di sottoscrivere questa dichiarazione: “Dichiaro di riconoscermi nei principi e nei valori fondamentali della Costituzione italiana e dello Statuto comunale, di ripudiare il fascismo e ogni forma di totalitarismo e di condannare l’uso di ogni forma di violenza”. Verona, per avere un passo carrabile fare dichiarazione antifà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Passo carrabile “antifascista”, il comune di Verona ammette il ridicolo e si arrampica sugli specchi

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Passo carrabile a Verona Serve la dichiarazione di antifascismo - La Zanzara 27.5.2026

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