Nuovo spazio di aggregazione nell' area orientale di Napoli | inaugurata l’area giochi per bambini e adulti

Questa mattina è stata aperta al pubblico un’area giochi nel Parco Fratelli De Filippo, situato nella zona orientale di Napoli. Lo spazio, pensato per bambini e adulti, offre diverse strutture di intrattenimento. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e alcuni cittadini, mentre l’area è ora accessibile a chi desidera trascorrere del tempo all’aperto con familiari e amici.

E' stata inaugurata questa mattina l’area giochi allestita all’interno del Parco Fratelli De Filippo nella zona orientale di Napoli. La realizzazione dello spazio ludico si inserisce nell’intervento di riqualificazione che sta interessando l’intero parco: un progetto che l’amministrazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate FOTO/ Un nuovo spazio di aggregazione: inaugurata l’area giochi del Parco Fratelli De FilippoTempo di lettura: 3 minutiInaugurata questa mattina l’area giochi allestita all’interno del Parco Fratelli De Filippo, a Ponticelli. Leggi anche: Poppi, inaugurata la nuova area giochi per bambini Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuovo Centro di aggregazione giovanile a Taverne d’Arbia; Porto Potenza Picena, inaugurato il nuovo spazio cultura Al Cubo. Sarà anche centro di aggregazione giovanile; Siena, nuovo centro di aggregazione giovanile a Taverne d’Arbia; A Quartu apre DesTEENazione, il nuovo spazio dedicato ai giovani per combattere povertà educativa ed emarginazione. Inaugurato il nuovo campo da calcio di via Brizio a Bra: sport e inclusione al centroL’area, riqualificata grazie a 50 mila euro di fondi comunali, restituirà ai giovani e alla cittadinanza uno spazio di aggregazione all’avanguardia e inclusivo. cuneodice.it Siena, nuovo centro di aggregazione giovanile a Taverne d'ArbiaLa Giunta comunale di Siena ha deliberato, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Siena, Micaela Papi, la creazione di un nuovo Centro di aggregazione giovanile a Taverne d’ ... radiosienatv.it UN NUOVO CUORE VERDE A BATTIATI: INAUGURATO IL PARCO TRA BENESSERE, SOCIALITÀ E MEMORIA Un nuovo spazio prende vita a Battiati, trasformandosi subito in punto di riferimento per famiglie, giovani e cittadini. Il Parco, inaugurato tra so - facebook.com facebook