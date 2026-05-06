Voltri | inaugurata la nuova area giochi inclusiva ai giardini Piccardo

Nella zona di Voltri è stata aperta una nuova area giochi dedicata all'inclusione presso i giardini Piccardo. Le strutture presenti sono state pensate per consentire anche ai bambini con disabilità di divertirsi in sicurezza. I lavori sono stati finanziati con un budget complessivo di 285 mila euro, distribuiti tra i diversi Municipi coinvolti nel progetto. La nuova zona si aggiunge alle aree dedicate ai più piccoli nel quartiere.

? Cosa scoprirai Quali nuove strutture permetteranno ai bambini con disabilità di giocare?. Come sono stati ripartiti i 285 mila euro tra i Municipi?. Chi parteciperà all'inaugurazione insieme alle autorità locali?. Perché il giardino porta il nome di un partigiano della Resistenza?.? In Breve Investimento di 100 mila euro dai fondi comunali per il Municipio VII Ponente.. Partecipazione prevista di Massimo Ferrante e del presidente Matteo Frulio.. Giardino intitolato al partigiano Piccardo attivo nella zona di Pra'.. Nuove strutture includono altalena tripla, giostra inclusiva e gioco a due torri.. Venerdì prossimo, tra i vicoli di Voltri, verrà inaugurata la nuova area giochi situata all’interno dei giardini Giuseppe Piccardo in via Poerio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voltri: inaugurata la nuova area giochi inclusiva ai giardini Piccardo Notizie correlate Leggi anche: Poppi, inaugurata la nuova area giochi per bambini Parco con giochi per bambini, illuminazione e panchine: inaugurata la nuova area verdeUn nuovo spazio verde a disposizione dei cittadini: è stato aperto venerdì mattina il parchetto di via Macello, a Coronella. Contenuti e approfondimenti I giardini Piccardo a Voltri rimessi a nuovo, venerdì l'inaugurazioneVerrà inaugurata venerdì la nuova area gioco dei giardini Giuseppe Piccardo di via Poerio, a Voltri. ansa.it Giardini Giuseppe Piccardo a Voltri, l’8 maggio l’inaugurazione della nuova area giocoGiardini Giuseppe Piccardo a Voltri, l’8 maggio l’inaugurazione della nuova area gioco ... msn.com