Decostruzioni argilla e suppellettili In mostra l’arte di Naggi
In un’esposizione presso la Galleria 55 di via Garibaldi, vengono presentate le opere recenti di Matteo Naggi. La mostra, intitolata ‘A step forward. Opere recenti’, include decostruzioni, sculture in argilla e suppellettili. È la prima volta che in Italia vengono esposte queste creazioni dell’artista. La rassegna si concentra sui lavori più recenti di Naggi, senza ulteriori dettagli sui temi o le tecniche utilizzate.
‘A step forward. Opere recenti’, di Matteo Naggi. L’associazione culturale Galleria 55 moda, arte, design e cinema di via Garibaldi ospita per la prima volta in Italia l’esposizione degli ultimi lavori realizzati dall’artista. La mostra promossa dalla Casa di moda dello stilista Davide Muccinelli rimarrà aperta su appuntamento fino a sabato 20 giugno. Il curatore dell’esposizione, Domenico Iaracà, individua nel titolo scelto per l’esposizione "una trasparente metafora di un percorso artistico in evoluzione, un passo in avanti, un progresso" nel lavoro dell’artista. Le decostruzioni utilizzate da Naggi sono realizzate con oggetti strettamente collegati alla storia della suppellettile in argilla: il vaso, i mattoni, il piatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Canova modellava l'argilla con le mani prima ancora di toccare il marmo.
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