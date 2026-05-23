A Amantea si svolgono quattro giorni dedicati all’arte dell’argilla con il maestro Bonavita. Durante il laboratorio, si approfondiranno le tecniche di modellazione e lavorazione dell’argilla, dalla preparazione del materiale alla creazione di forme e dettagli. Verranno insegnate metodologie pratiche per trasformare un blocco grezzo in un’opera d’arte, con esercitazioni pratiche guidate dal maestro. L’iniziativa mira a offrire ai partecipanti competenze specifiche sulla manipolazione dell’argilla e sulla realizzazione di manufatti artistici.

?? Punti chiave Come si trasforma un pezzo di argilla grezza in un'opera d'arte? Quali tecniche specifiche insegnerà il maestro Bonavita nel suo laboratorio? Perché questo corso punta a cambiare la percezione culturale di Amantea? Come può la ceramica artigianale proteggere la memoria storica del borgo??? In Breve Corso diviso in quattro sessioni specifiche il 19, 20, 26 e 27 giugno. Le lezioni si svolgono presso il laboratorio di via Cavour 54 ad Amantea. Percorso didattico include dis . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amantea, l’arte dell’argilla: 4 giorni con il maestro Bonavita

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