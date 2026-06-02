Decorazione d’interni a Ferrara fra ‘300 e ‘500 | un viaggio d’arte nel corso dei secoli nel volume di Marcello Toffanello

Un volume di Marcello Toffanello sarà presentato mercoledì 3 alle 17 in sala. Il libro raccoglie saggi di vari autori sulla decorazione d’interni a Ferrara tra Trecento e Cinquecento. Analizza gli interni di Casa Minerbi-Dal Sale, Casa Romei e del monastero del Corpus Domini. La pubblicazione ripercorre i cambiamenti artistici e stilistici tra il XIV e il XVI secolo nella città.

Riunisce saggi di diversi autori sulla storia della decorazione d'interni a Ferrara tra Trecento e Cinquecento, attraverso l'analisi di Casa Minerbi-Dal Sale, Casa Romei e del monastero del Corpus Domini, il volume a cura di Marcello Toffanello che mercoledì 3 alle 17 sarà presentato nella sala. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Decorazione dinterno a Ferrara fra 300 e 500

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