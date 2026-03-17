Palazzo Colonna a Roma | otto secoli di potere arte e bellezza barocca ancora vivi nel centro della città eterna

Palazzo Colonna a Roma, situato in Via della Pilotta 17, rappresenta un esempio di otto secoli di storia, arte e architettura barocca. Entrando nel palazzo, si può percepire come la città eterna abbia conservato un patrimonio che attraversa i secoli, con sale decorate e opere d’arte che testimoniano un passato ricco e complesso. La struttura rimane uno dei simboli più significativi della storia romana.

C’è un momento, varcando la soglia di Via della Pilotta 17, in cui Roma smette di essere una città e diventa un’altra cosa: un palinsesto di secoli sovrapposti, un luogo dove il tempo si è inceppato nel più sontuoso dei modi possibili. Ci si trova all’interno di Palazzo Colonna, uno dei più grandi e antichi palazzi privati di tutta Roma, e la sensazione è quella di essere entrati in un mondo che esiste secondo le proprie regole, immune al traffico che brontola fuori, ai turisti che scorrono lungo Via dei Fori Imperiali, alla modernità che pressa da ogni lato. Qui, trenta generazioni della stessa famiglia abitano e custodiscono uno spazio che non è solo un edificio: è la memoria vivente di una delle dinastie più influenti della storia occidentale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Palazzo Colonna a Roma: otto secoli di potere, arte e bellezza barocca ancora vivi nel centro della città eterna Articoli correlati Leggi anche: L'eterna attrazione dell'arte per il potere Gennaio 2026 a Roma: scopri e vivi la città con musei gratis ed eventi a costo zero (dai Musei Vaticani a Palazzo Chigi)A Roma, gennaio 2026 comincia con il botto: tra musei gratis ed eventi accessibili liberamente, ce n’è per tutti i gusti. Approfondimenti e contenuti su Palazzo Colonna Temi più discussi: Roma: a Palazzo Colonna il convegno Prominence, pluralismo e nuove regole nell'ecosistema digitale; Finto 007, verifiche della Procura sulla sicurezza di largo Chigi: sotto accusa i mancati controlli; Visite a Palazzo Chigi: calendario aggiornato, modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo; Roma, l'inchiesta sul finto 007: nei ministeri i colloqui per le assunzioni truffa. Roma, a Palazzo Colonna un corso di formazione sul giornalismo culturale: l'evento il 14 marzoIl 14 marzo il Presidente Guido D’Ubaldo e l’Ordine dei Giornalisti del Lazio promuovono un nuovo corso di formazione sul giornalismo culturale ospitato a Palazzo Colonna, uno dei più grandi e antichi ... ilmessaggero.it Seduzioni di Andrea Borga a Palazzo Colonna: l’arte contemporanea inDal 14 al 16 novembre 2025 la settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna accoglie la mostra Seduzioni, quando il metallo diventa desiderio di Andrea Borga. In dialogo con le sculture di metallo ... ilmessaggero.it Parlando della basilica dei Santi Apostoli, ho citato il fatto che durante i restauri di palazzo Colonna, del 1959, era stata trovata, da Clemente Busiri Vici, in una intercapedine, tra il palazzo e la basilica, la Cappella di Bessarione. La Cappella, dove era stato se - facebook.com facebook