Torino il grande volume su Paul Russotto | l’arte lucana nel mondo

A Torino è stato presentato un volume dedicato a Paul Russotto, artista nato in America ma profondamente legato alla Basilicata. Il catalogo ragionato incluso nel volume colloca Russotto nel contesto del Novecento, offrendo un’analisi delle sue opere e del suo percorso artistico. La pubblicazione raccoglie molte delle sue creazioni e approfondisce la sua connessione con la regione lucana, evidenziando come abbia mantenuto un legame culturale e artistico con la sua terra di origine.

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? Domande chiave Come può un artista nato in America restare legato alla Basilicata?. Chi ha curato il catalogo ragionato per collocare Russotto nel Novecento?. Perché il Comune di Aliano ha scelto Torino per questa presentazione?. Dove verrà presentato il volume nel maggio del 2026?.? In Breve Curatore Giuseppe Appella e Riccardo Passoni presentano il catalogo Silvana Editoriale a Torino.. Il volume ricostruisce la produzione artistica dell'autore tra il 1956 e il 2012.. Il progetto è sostenuto dalla Regione Basilicata e dal Programma operativo Val d’Agri.. Presentazione prevista il 30 maggio 2026 presso la Saint Patrick’s Cathedral di New York. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, il grande volume su Paul Russotto: l’arte lucana nel mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torino, la moda diventa arte: il grande evento di The Phair 2026? Domande chiave Come può uno scatto per una rivista diventare un'opera museale? Chi sono i fotografi che trasformeranno la moda in mitologia visiva?... Torino fischiato a Superga, contestazione alla squadra nel ricordo del Grande Torino: assente CairoAkanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I nerazzurri confermano il pilastro difensivo.