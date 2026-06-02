Decine di alberi crollati al suolo | Due Carrare un pomeriggio di terrore

Notizia in breve

Nel pomeriggio, decine di alberi sono stati abbattuti da una forte raffica di vento in diverse zone. A Due Carrare, molte piante sono crollate al suolo, causando danni e blocchi temporanei alle strade. Anche Maserà e Albignasego hanno subito conseguenze simili, con alberi caduti e alcune vie chiuse al traffico. Non sono stati segnalati feriti.