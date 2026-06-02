Decine di alberi crollati al suolo | Due Carrare un pomeriggio di terrore
Nel pomeriggio, decine di alberi sono stati abbattuti da una forte raffica di vento in diverse zone. A Due Carrare, molte piante sono crollate al suolo, causando danni e blocchi temporanei alle strade. Anche Maserà e Albignasego hanno subito conseguenze simili, con alberi caduti e alcune vie chiuse al traffico. Non sono stati segnalati feriti.
Conselvano in ginocchio. Il Comune più colpito risulta essere Due Carrare anche se Maserà e Albignasego non se la passano meglio. Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio primo giugno sul territorio di Due Carrare. Quella che si è venuta a creare è stata una vera e propria strage di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
South Africa Destroyed! Giant Flooding Storm Surge Damaging Homes, Cars in Western Cape
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