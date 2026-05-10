Verde urbano | stop al consumo di suolo e obbligo di nuovi alberi

Una nuova normativa stabilisce il divieto di consumo di suolo e impone l’obbligo di piantare nuovi alberi nelle aree urbane, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente cittadino. La legge prevede che queste misure siano applicate entro il 2031, ma permette a alcuni comuni di non aderire al piano. Restano ancora da chiarire quali località potranno decidere di non seguire le nuove regole e come cambieranno i parcheggi e gli spazi pubblici in futuro.

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? Domande chiave Come cambieranno i nostri parcheggi e le città dopo il 2031?. Quali comuni italiani possono decidere di non aderire al piano?. Perché il caldo estremo in India sta facendo collassare le reti elettriche?. Quanto inquinamento generano gli allevamenti di salmone rispetto alle acque reflue?.? In Breve Obbligo di incremento verde urbano e de-pavimentazione dal 1° gennaio 2031.. Piano coinvolge 2.761 amministrazioni su 7.800 comuni con adesione volontaria.. Banda in India registra picchi di 46,2 gradi con deficit elettrico 5,4 GW.. Norvegia esporta 1,2 milioni di tonnellate di salmone con alto carico nutrienti.. Entro il 9 giugno...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verde urbano: stop al consumo di suolo e obbligo di nuovi alberi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Puglia: nuove aree per il verde, stop al consumo di suolo Artese (Gruppo misto): "Stop al taglio degli alberi e al consumo di suolo. A Pescara serve un vero ambientalismo"La consigliera comunale Caterina Artese (Gruppo misto), si prepara, come tutti a Palazzo di Città, alla sfida (parziale) delle urne dell’8 e del 9... Argomenti più discussi: Clima, sempre più difficile il viaggio degli uccelli migratori; Cura del verde urbano: al via le iniziative estive a Verona; Paolo Battisti (M5s): Sarò uno strumento nelle vostre mani. Ambiente e animali vanno messi in primo piano; Carignano, stop all’abbattimento dei pini di Corso Podestà: c’è il sequestro della Procura.