Le forze israeliane stanno utilizzando il cosiddetto “modello Gaza” nel sud del Libano, portando avanti operazioni di demolizione nei villaggi della zona. Decine di ruspe sono state impiegate per abbattere abitazioni, edifici pubblici, scuole e infrastrutture civili, nel quadro di una campagna ufficialmente denominata “bonifica dell’area”. Le operazioni hanno coinvolto diverse località, lasciando dietro di sé un’ampia area sgombra da strutture.

La definizione ufficiale è “ bonifica dell’area “. Tradotto: demolizione di case, edifici pubblici, scuole e infrastrutture civili. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano non ha rallentato o modificato il lavoro dell’esercito di Tel Aviv, che sta radendo al suolo i villaggi meridionali del Libano, cancellando le vite e il passato di centinaia di migliaia di abitanti che non potranno mai più fare ritorno alle proprie abitazioni. Ieri sull’account social dell’Idf è stata pubblicata una mappa che mostra l’area in cui si sono stabiliti i soldati, e dove sono stati portati ruspe ed escavatori per creare una sorta di zona cuscinetto priva di civili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele applica il “modello Gaza” in Libano: decine di ruspe radono al suolo i villaggi del sud

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