Il cantautore ha dichiarato di non interessarsi all'età del pubblico che lo segue. Ha inoltre criticato artisti come Springsteen per il loro coinvolgimento politico, affermando che il ruolo di un musicista non deve diventare un ruolo di leader di opinione. La sua posizione si basa sulla distinzione tra musica e impegno politico, sottolineando che un artista può essere ascoltato senza assumere responsabilità politiche ufficiali.

? Punti chiave Perché De Gregori critica l'approccio politico di artisti come Springsteen?. Come può un cantante evitare di diventare un leader d'opinione?. Quale differenza esiste tra l'impegno civile e la lezione morale?. Cosa accadrà al rapporto tra artisti e nuove generazioni attiviste?.? In Breve Confronto con il modello politico di Bruce Springsteen durante il tour Land of Hope and Dreams.. Rifiuto di assumere ruoli pedagogici su conflitti in Iran, Israele o Gaza.. Citazione di Whitman per spiegare la complessità interiore e l'onestà intellettuale.. Menzione di Bob Dylan e Kendrick Lamar riguardo alla legittimità del prestigio artistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Gregori sul pubblico: “Non mi interessa l’età di chi mi segue

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