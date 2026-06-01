Durante un'intervista, Francesco De Gregori ha dichiarato che alcuni artisti evitano di affrontare temi di attualità come le guerre, ritenendoli proclami non necessari. Ha anche affermato che il pubblico non si sensibilizza automaticamente, criticando questa posizione. La dichiarazione è stata commentata da un commentatore che ha espresso delusione per la mancanza di coraggio dell'artista, sottolineando che le sue parole non rappresentano nulla di nuovo.

“Non c’è nulla di nuovo ” nelle parole di Francesco De Gregori che, presentando i prossimi progetti, ha parlato della volontà di alcuni artisti di esporsi sui temi di stretta attualità, come le guerre, ritenendoli dei proclama non necessari. Lo ha detto Andrea Scanzi, ospite di Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove, che sabato prossimo terminerà la stagione. “Attorno a De Gregori c’è un grande fraintendimento – ha spiegato Scanzi, riferendosi alle polemiche scaturite dopo la posizione dell’artista – Lo ritengono un uomo profondamente di sinistra, non lo è”. “Mi ricordo che disse, 13 anni fa, di aver votato Monti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Gregori, Scanzi sul Nove: “Dice che che il pubblico si sensibilizza da solo? Non in questa fase storica, da lui mi aspettavo più coraggio”

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