Dal 1976 il giudizio pubblico su De Gregori è cambiato, passando da un’icona di musica impegnata a essere accusato di aver ceduto alle logiche del capitale. In passato, era considerato un cantautore di protesta, ma oggi alcuni attivisti lo accusano di aver tradito i principi di indipendenza artistica, sostenendo che la sua musica sia stata commercializzata. La sua carriera ha attraversato fasi di grande popolarità e critiche legate alla percezione di compromessi con il mondo della musica commerciale.

? Punti chiave Come è cambiato il giudizio pubblico verso De Gregori dal 1976?. Perché gli attivisti lo accusarono di aver venduto la musica al capitale?. Chi ha contestato il silenzio dell'artista riguardo al conflitto a Gaza?. Quale tensione separa la narrazione intima dall'obbligo del commento politico?.? In Breve Attacco fisico di Autonomia Operaia al Palalido di Milano il 2 aprile 1976. Critica di Gino Castaldo sul silenzio riguardo al conflitto a Gaza. Prezzo biglietti Buonanotte fiorellino fissato a millecinquecento lire. Influenze musicali di Bob Dylan e Leonard Cohen nel repertorio dell'artista. L’evoluzione dei processi al cantautore: dal Palalido di Milano alle critiche su Gaza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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