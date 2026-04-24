La Sicilia tra memoria ironia e impegno politico | Pif incontra gli studenti dell' università

Martedì 28 aprile alle 11 presso l’Università degli Studi di Palermo si svolgerà un incontro tra un noto regista e gli studenti. L’evento rappresenta un’occasione di confronto e dibattito, con il regista che discuterà di temi legati alla memoria, all’ironia e all’impegno politico. La partecipazione è aperta agli studenti e si inserisce nel calendario di eventi organizzati dall’ateneo.

Un momento di confronto atteso e significativo per gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo: martedì 28 aprile, alle ore 11.30, presso l’Aula Magna Antonino Buttitta dell’edificio 12 del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, si terrà un incontro.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Baglioni incontra gli studenti dell'Università Federico II: "Io architetto credente ma non praticante" La Polizia di Stato incontra gli studenti, giornata in memoria dell’ex Questore di Fiume Giovanni PalatucciNella mattinata di martedì, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Sicilia tra memoria, ironia e impegno politico - PIF incontra le studentesse e gli studenti UniPa; Sicilia al Vinitaly tra innovazione e memoria: dall’AI alle anfore; Intrecci di Sole: la Coffa siciliana torna regina a Gela tra arte, memoria e bellezza senza tempo; Casa Grazia & Vinitaly 2026: tra memoria e contemporaneità. Sicilia al Vinitaly tra innovazione e memoriaDall’intelligenza artificiale alle anfore: la Sicilia protagonista al Vinitaly con ricerca, tradizione e nuove frontiere del vino ... marsalalive.it Verona : Sicilia al Vinitaly tra innovazione e memoria, dalle anfore all’intelligenza artificialeCresce il comparto vitivinicolo siciliano con l’intelligenza artificiale: il sistema informativo di gestione e controllo dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) con la piattaforma PICAL, d ... mediterranews.org A causa delle tensioni geopolitiche internazionali e alla chiusura dello Stretto di Hormuz, tra due settimane l'Italia rischia di rimanere senza carburante per gli aerei, col rischio che migliaia di voli vengano cancellati. Tutto ciò rischia di provocare in Sicilia un da - facebook.com facebook Nuove risorse per il rilancio del #commercio in #Sicilia. La #RegioneSiciliana, tramite l’assessorato dell’Economia e @IrfisFinSicilia, mette in campo un pacchetto da circa 13,5 milioni di euro. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… @RenatoSchifani x.com