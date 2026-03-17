Sabato sera alle 21 al teatro “Piccola Ribalta” di Pesaro si tiene lo spettacolo “Le linee della vita”, ideato dalla poetessa pesarese Laura Corraducci. L’evento si inserisce nella celebrazione della giornata mondiale della poesia e vede la partecipazione di De Gregori, che tra teatro e poesia porta in scena le sue interpretazioni. La serata combina musica e parole in un momento dedicato alle emozioni.

PESARO Va in scena sabato alle 21 al teatro “Piccola Ribalta” di Pesaro, nell’ambito della giornata mondiale della poesia, “Le linee della vita”, spettacolo ideato dalla poetessa pesarese Laura Corraducci. Laura, perché uno spettacolo su Francesco De Gregori? "E’ un tributo che sento di dover dare a un grande cantautore, probabilmente il più grande almeno per me. Un poeta prima che musicista, che ha scritto pagine profonde e intense". A che spettacolo ha pensato? "Sarà un viaggio tra musica e poesia, parole e silenzi, alla scoperta dell’universo artistico di Francesco De Gregori e alla sua opera che ha conquistato generazioni. Attraverso un testo scritto e interpretato da me, lo spettacolo ripercorre le tappe di un percorso musicale unico che dura da oltre 40 anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Gregori tra teatro e poesia. Quando le note toccano il cuore

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