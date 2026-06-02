de gregori dietro la collina

Una polemica italiana riguarda artisti che non si sono espressi pubblicamente su questioni politiche o sociali. La discussione si concentra sulla mancanza di dichiarazioni da parte di alcune figure del mondo della musica, con commenti che evidenziano come alcuni preferiscano mantenere il silenzio rispetto a temi di attualità. La questione diventa oggetto di dibattito pubblico e media, senza che siano stati segnalati interventi ufficiali o dichiarazioni specifiche da parte degli artisti coinvolti.

Come molte polemiche italiane, anche questa sugli artisti che non si schierano o non si schierano abbastanza o si schierano ma non dalla parte giusta sembra un po’ rétro, ha un sapore da anni Settanta, tipo corteo sul Vietnam con i pantaloni a zampa d’elefante e le Clark’s (vero che i protagonisti, nella totale mancanza di ricambio generazionale che affligge il Paese, sono vintage pure loro). L’aspetto più stupefacente è che Erri De Luca è stato linciato per quel che ha detto, Francesco De Gregori per quel che non ha detto. Avvalersi della facoltà di non rispondere è legittimo in tribunale, non in un’intervista. Dopo l’omissione di soccorso, diventa reato l’omissione d’opinione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Generale DE GREGORI TUTORIAL CHITARRA accordi facili

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Mamma mia che paura, che brivido dietro la schiena con questa idea delle opinioni altrui. #DeGregori x.com

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