È stato annunciato un nuovo documentario dedicato a De Gregori, incentrato sulla sua musica e sulla sua evoluzione artistica, con uno stile che richiama il grunge. Nel film si analizzano le ragioni per cui il cantautore evita di eseguire brani come Rimmel durante i concerti e si affronta il tema della preservazione della musica di fronte al predominio degli algoritmi digitali. La produzione mira a mostrare aspetti meno noti dell’artista e delle sue scelte musicali.

? Domande chiave Perché De Gregori rifiuta i classici come Rimmel nei suoi concerti?. Come può la musica sopravvivere al controllo degli algoritmi digitali?. Perché il cantautore si oppone ai proclami politici sul palco?. Cosa significa scegliere un'estetica grunge per raccontare la sua musica?.? In Breve Docufilm di Stefano Pistolini in onda il 4 giugno con estetica grunge.. Concerti a Roma Sala Umberto dal 27 ottobre e Milano Out Off novembre.. Nuovo disco live con post-produzione minima in uscita il 16 ottobre.. Collaborazioni musicali previste con Enzo Avitabile durante le date autunnali.. A Milano, il regista Stefano Pistolini presenta il docufilm su Francesco De Gregori al Teatro Out Off, segnando l’inizio di un percorso che include nuove residenze musicali a Roma e nel medesimo teatro milanese tra ottobre e novembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Gregori: un docufilm grunge per svelare la sua vera musica

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