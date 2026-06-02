Kevin De Bruyne valuta il futuro dopo aver perso spazio nel ruolo preferito, a seguito della rottura con l’allenatore. Secondo fonti statunitensi, ci sono segnali di interesse concreto da parte di club negli Stati Uniti, che potrebbero portare a un trasferimento. La situazione riguarda il centrocampista belga, che sta considerando opzioni alternative alla squadra attuale. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Kevin De Bruyne riflette sul suo futuro dopo la rottura con Antonio Conte. Come riportato da TMW, il centrocampista belga non ha trovato spazio nel ruolo preferito e cerca opportunità alternative. Tra le opzioni più concrete ci sono club della MLS come San Diego FC, Inter Miami, Chicago Fire e NYCFC, che hanno manifestato interesse per il giocatore. La scelta sarà influenzata anche dalla prossima fase finale degli Europei Under 19, un momento chiave per il suo percorso professionale. Il rapporto con Conte e la scelta di ruolo. De Bruyne ha raccontato le difficoltà con Conte, che hanno sorpreso tantissimi tifosi azzurri. Il belga non si è affatto mostrato contento della sua prima annata trascorsa in azzurro: “Per me è stato complicato, perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne sempre più verso l’addio? Dagli USA fanno sul serio: interesse concreto

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