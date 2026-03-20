De Bruyne torna titolare | futuro sempre più azzurro

Kevin De Bruyne torna a giocare dal primo minuto in una partita ufficiale, segnando il suo ritorno in campo dopo un periodo di assenza. Il centrocampista belga si sta preparando per riprendere il ruolo di titolare in una squadra italiana. La sua presenza in campo è ormai certa e si avvicina la sua stabilità nel progetto della società.

Il ritorno in campo dal primo minuto è ormai vicino: Kevin De Bruyne si prepara a riprendersi il centro del gioco nella sfida contro il Cagliari, con Antonio Conte pronto a rilanciarlo in una formazione diversa dal solito. Un segnale chiaro, tecnico ma anche simbolico, per un giocatore che ha già inciso profondamente nel sistema azzurro. Parallelamente, si muove anche qualcosa sul fronte extra-campo. Nei giorni scorsi, gli avvocati del belga sono stati in città per un incontro formale con il club: un passaggio interlocutorio, più vicino a un confronto di routine che a un vertice decisivo. Ma abbastanza per riaccendere l’attenzione sul futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la direzione sembra già tracciata: il centrocampista non ha intenzione di cambiare aria e si trova perfettamente a suo agio a Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne torna titolare: futuro sempre più azzurro Articoli correlati Leggi anche: Napoli-Lecce, le probabili formazioni: Anguissa torna titolare, in panchina McTominay e De Bruyne De Bruyne, basta la presenza. Beukema è sempre più un misteroL’alternanza dei due portieri sembra non pagare, l’impressione è che tolga serenità ad entrambi. DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa! Tutto quello che riguarda Bruyne torna Temi più discussi: Napoli, King De Bruyne torna al comando; Cagliari-Napoli, due dubbi di formazione per Conte: De Bruyne torna titolare? – CdS; Il ritorno di Kevin De Bruyne titolare nel Napoli; CDS SU DE BRUYNE: VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE A CAGLIARI. Cagliari-Napoli, probabili formazioni: torna De Bruyne per ConteCredete alle coincidenze dietro i numeri? Kevin De Bruyne dovrebbe. Tornerà titolare oggi con il Napoli, esattamente 146 giorni dopo la sfida all’Inter, l’ultima in cui ... ilmattino.it De Bruyne torna titolare: futuro sempre più azzurroForzAzzurri.net - De Bruyne torna titolare: futuro sempre più azzurro Il ritorno in campo dal primo minuto è ormai vicino: Kevin De Bruyne si prepara a riprendersi il ... forzazzurri.net Stanno per tornare assieme da titolari in campo McTominay e De Bruyne! Questa la probabile formazione in Cagliari-Napoli, con Antonio Conte che potrebbe scegliere di inserire Scott accanto al connazionale Gilmour, con Kevin a completare l'attacco da " - facebook.com facebook #Conte: “ #DeBruyne e #McTominay Quando si torna dagli infortuni bisogna abituarsi ai ritmi” x.com