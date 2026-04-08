Openda-Juve il caso si complica | addio sempre più concreto

Dopo l’ultima partita contro il Genoa, il giocatore è stato di nuovo escluso dalla squadra. Questa esclusione si aggiunge a una serie di mancate convocazioni che si sono susseguite nel corso della stagione. La situazione si fa sempre più complicata, lasciando poche speranze di un suo reintegro nel prossimo futuro. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi di questa esclusione, né sono state annunciate eventuali decisioni ufficiali da parte della società.

L’ennesima esclusione, maturata dopo l’ultima gara della Juventus contro il Genoa, conferma ancora una volta l’assenza di Openda dalle scelte tecniche. L’attaccante belga continua a non rientrare nei piani di Spalletti, scivolando stabilmente all’ultimo posto nelle gerarchie nel ruolo di centravanti. Una gerarchia chiara. Openda sembra ormai occupare l’ultima posizione in una sorta di classifica delle preferenze tracciata da Spalletti. Nelle scelte bianconere, il suo nome è comparso da titolare solo in sei occasioni, nelle quali ha inciso poco performando con prestazioni mediocri, collezionando appena due reti: una contro il Bodo Glimt in ambito europeo, schierato da Spalletti per le condizioni anche ostiche che mostrava il campo e l’altra contro una delle rivali del club bianconero per la corsa Champions: la Roma. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Openda-Juve, il caso si complica: addio sempre più concreto Openda Juve, addio sempre più vicino: è arrivata la prima richiesta per il belga. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Openda Juve, l’addio dell’attaccante belga ai bianconeri è sempre più vicino. Kolo Muani Juve, il ritorno si fa sempre più complicato: la qualificazione del Tottenham complica i piani. Le ultimissimeCarnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic... Openda di Juventus: Dari “Next Lukaku” Jadi Zonk. #openda Temi più discussi: Openda, crisi senza fine: più di 100 giorni senza gol, solo tre nell'ultimo anno; Juventus: David, Openda e Koopmeiners sul mercato. Quanto costano e quanto vuole incassare: obiettivo 80 milioni; Romano – Kolo Muani vuole aspettare la Juve! Cosa succede ora per David e Openda; Pagina 4 | Sorpresa Vlahovic! Spalletti felice, ora l'assist a Yildiz: cosa cambia per Juve-Genoa. Loïs Openda potrebbe lasciare la Juventus: Lens sogna il ritornoLoïs Openda potrebbe lasciare la Juventus: Lens sogna il ritorno Openda non ha ancora trovato il suo posto alla Juventus. Il nome dell’attaccante belga sta già circolando ... tuttojuve.com Juve, si valuteranno offerte per Koop, David ed OpendaLa Juventus della prossima stagione potrebbe non avere in rosa giocatori come Koopmeiners, Jonathan David ed Openda: come riportato dal QS, il club bianconero sarebbe infatti ... tuttojuve.com Juve obbiettivo 80 milioni: David, Openda e Koopmeiners destinati a partire Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/4ibFrNk https://buff.ly/ru68umm - facebook.com facebook #Juve, non solo David e Openda Chi sono i giocatori ai margini x.com