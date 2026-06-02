Dc o socialisti nella Piacenza uscita dalla guerra | il voto del 2 giugno comune per comune

Notizia in breve

A Morfasso, nel Piacentino, il 66,62% dei votanti ha scelto lo schieramento di centrodestra, segnando la percentuale più alta in tutta la provincia. Su due schede su tre, gli elettori hanno optato per questa formazione politica. La consultazione si è svolta il 2 giugno, con il voto espresso in modo uniforme in tutto il territorio comunale. Le percentuali variano da comune a comune, ma Morfasso si distingue per la forte affermazione di questa lista.