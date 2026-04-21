Dalla DC al PSI | come il dialogo tra Moro e i socialisti cambiò l’Italia

Negli anni che seguirono la fine degli anni Cinquanta, il rapporto tra la Democrazia Cristiana e i socialisti si sviluppò attraverso incontri e accordi che influenzarono la storia politica italiana. Durante questo periodo, furono avviati dialoghi tra le due forze, portando a una graduale modifica delle alleanze e delle strategie politiche. Questa fase segnò un passaggio importante nel percorso di formazione del centrosinistra, con conseguenze che si riverberarono nel panorama nazionale.

La transizione politica italiana verso il centrosinistra ha radici profonde in un decennio di scontri e ricalibrazioni tra la Democrazia Cristiana e le forze socialiste. Il percorso, iniziato con le basi gettate da De Gasperi, si è snodato attraverso tensioni sociali violente e manovre militari che hanno condizionato l’equilibrio del Paese fino alla formazione dell’esecutivo guidato da Moro nel 1963. Il passaggio dal centrismo puro a un’alleanza più ampia con il PSI non è stato lineare. Dopo la fine della gestione di De Gasperi, caratterizzata da una coalizione di partiti laici minori attorno alla Dc, il distacco dei socialisti dall’ala togliattiana del PCI — avvenuto nel 1956 a seguito dell’intervento russo in Ungheria — ha aperto nuovi scenari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla DC al PSI: come il dialogo tra Moro e i socialisti cambiò l’Italia Notizie correlate Vortici, Alexi Worth debutta in Italia: alle Gallerie d’Italia il dialogo tra antico e contemporaneoSarà aperta al pubblico dal 3 aprile al 5 luglio 2026, presso le Gallerie d’Italia – Napoli, la mostra “Vortici. Morte Aldo Moro, l'ombra del Mossad sul rapimento e l'uccisione del leader Dc favorevole alla creazione dello Stato palestineseIl possibile interesse del Mossad nella vicenda Moro resta oggetto di dibattito: tra politica mediorientale, Guerra fredda e ipotesi mai confermate...