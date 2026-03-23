Referendum giustizia | la mappa del voto nell’Agrigentino i dati comune per comune

Dai primi dati definitivi dei centri già scrutinati emerge un quadro articolato tra prevalenza del "no", alcuni ribaltamenti locali e affluenza variabile sul territorio Il voto del referendum sulla giustizia comincia a delineare una prima fotografia nell’Agrigentino. I dati, ancora parziali, riguardano al momento 23 comuni nei quali lo scrutinio è già completato e consentono di tracciare una mappa del voto che mette insieme orientamenti diffusi e differenze locali anche marcate. Nel complesso, il “no” risulta in vantaggio nella maggior parte dei centri esaminati, ma il dato non è uniforme. Accanto a risultati netti si registrano infatti casi di equilibrio e alcune realtà in cui prevale il “sì”, a dimostrazione di un voto che si distribuisce in modo disomogeneo tra i diversi territori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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