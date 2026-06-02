Com’è nato l’incontro con gli specialisti americani? «Non si sa in Italia, ma sono l'autore e il regista che ha più rappresentato opere a Broadway: 27 in quarant’anni. Alcuni scienziati hanno visto il mio lavoro coi ragazzi disabili al Cafè La MaMa di New York (un teatro off-off, ndr), io stavo già compiendo delle ricerche e loro mi hanno raccontato di questo cerchietto, tipo quello che si usa per i capelli, con cinque elettrodi che danno quattromila variazioni cerebrali. Se ciò su cui stiamo lavorando verrà riconosciuto come cura psichiatrica, penso che sarà un successo non solo per Dario D'Ambrosio o il Teatro Patologico che l'ha pensato e sperimentato ormai da anni, ma per l’Italia intera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico: «A 19 anni sono entrato in manicomio. Venivo dal calcio, giocavo nel Milan, il mio mondo era spaventosamente meraviglioso prima di essere internato. Ho assistito alla bruttezza della vita umana»

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Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico al convegno Giochi Inclusivi a Scuola a Floridia

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