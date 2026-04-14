Stefano Ragazzo, noto per il suo passato nel settore dei chip, ha recentemente raccontato di aver scelto di abbandonare quella carriera per dedicarsi alla montagna e all’arrampicata. Durante un soggiorno in Patagonia, ha descritto un momento di riflessione nel vuoto della Torre Centrale del Paine, la vetta più alta tra le guglie del massiccio. In quell’occasione, ha pensato anche alla sua compagna, Silvia.

La Torre Centrale del Paine è la più alta delle tre iconiche guglie granitiche del massiccio delle Torres del Paine, in Patagonia cilena. Una cima di circa 2.800 metri celebre per le sue pareti verticali e tra i simboli naturali più riconoscibili del Sud America. Il contesto serve per capire dove si trovava Stefano Ragazzo, alpinista e guida alpina di Padova, quando una bufera gli ha tolto ogni certezza. Stava scalando la parte est quando, spiega al Corriere, “sono stato sbalzato dal portaledge, la tenda sospesa e ancorata alla roccia, mentre mi stavo preparando per la notte. Il vento, fortissimo e improvviso, ha sconquassato tutto: ero dentro il sacco a pelo e mi sono ritrovato nel vuoto, con tutti i tiranti aggrovigliati alle gambe.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se rimpiango il mio lavoro di disegnatore di chip? No, ho scelto la vita in montagna e l’arrampicata. In Patagonia mi sono ritrovato nel vuoto, ho pensato alla mia compagna Silvia…”: parla Stefano Ragazzo

Stefano Rulli: «Per anni ho pensato di dover garantire il futuro a mio figlio. Poi ho capito che è lui a dare senso alla mia vita. L’autismo ti mette davanti a una verità: le famiglie sono lasciate sole»Nel documentario, la sua ex moglie definisce Matteo prima “un sogno difficile”, poi un “progetto”.

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