Ho temuto di morire Sono stata male alla prima del mio spettacolo sono svenuta Lascio il teatro per sempre ora penso alla mia salute e mi sposo | parla Corinne Clery

Corinne Clery ha condiviso di aver avuto un malore durante la prima di uno spettacolo, che l’ha portata a svenire. Dopo quell’episodio, ha deciso di lasciare il teatro e concentrarsi sulla sua salute. La stessa artista ha annunciato di aver deciso di sposarsi, puntando così a un nuovo inizio personale. La sua testimonianza ha fatto il giro dei media, attirando l’attenzione su alcuni momenti critici della sua vita.

Non solo l’addio al teatro, ma anche una nuova vita che riparte da un sì. Corinne Clery racconta il momento più difficile della sua carriera e insieme quello più intimo della sua vita privata, tra paura, malattia e un matrimonio imminente. “ Ho temuto di morire: sono stata male alla prima del mio spettacolo teatrale, sono svenuta, ho perso i sensi e ho dovuto smettere la tournée. Sto facendo ancora mille esami, sto meglio ma ho deciso di lasciare il teatro per sempre e di pensare solo alla mia salute”. L’attrice, ospite di Monica Setta nella puntata di Storie al bivio in onda sabato 28 marzo su Rai2, spiega come quel malore improvviso abbia segnato una cesura definitiva: il palcoscenico, per lei, è ormai un capitolo chiuso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Morire si!....,ma solo dopo aver fatto un video.

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