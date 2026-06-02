Danza 10 anni di Nid platform | per la prima volta in Piemonte
Per la prima volta in Piemonte, si celebra il decimo anniversario di Nid Platform, la piattaforma dedicata alla danza italiana. L’evento è stato annunciato a Roma, presso il Ministero della Cultura, e segna un traguardo importante per questa iniziativa. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e artisti, senza specificare dettagli sui contenuti o le figure coinvolte. La data e il luogo dell’evento sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori interventi o dichiarazioni pubbliche.
R oma, 28 mag. (askanews) – Compie dieci anni e approda per la prima volta in Piemonte “Nid Platform”, acronimo di nuova Piattaforma della Danza Italiana: la nuova edizione è stata presentata a Roma al Ministero della Cultura. Leggi anche › Mamela Nyamza, Leone d’Argento alla Biennale 2026: «La danza è vita. È amore. È libertà» Dal primo al 4 settembre, torna la vetrina itinerante dedicata alla promozione e diffusione della più recente produzione coreografica nazionale nel contesto italiano e internazionale. Per quattro giorni, Collegno, Moncalieri, Torino e Venaria Reale ospiteranno spettacoli, Open Studios, performance, incontri, panel di approfondimento, sotto il titolo, quest’anno, di “Coreografie del possibile”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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