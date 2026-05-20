In Piemonte per la prima volta una tecnologia contro i PFAS nelle acque reflue | Ridotti del 95% in laboratorio

In Piemonte è stata utilizzata per la prima volta una tecnologia contro i PFAS nelle acque reflue. La tecnologia, denominata SAFF40, è stata testata in laboratorio e ha ridotto i livelli di queste sostanze in modo del 95 per cento. L’obiettivo è intervenire direttamente prima che le acque reflue arrivino a essere riutilizzate o scaricate nel ciclo idrico. Si tratta di un metodo che mira a contenere la presenza di PFAS prima che possano contaminare ulteriormente l’ambiente.

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