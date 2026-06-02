Daniel non era più tra noi L’ho capito dal suo viso

Daniel Spoto, che avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 11 giugno, è morto durante un trekking nel modenese. La sua scomparsa è avvenuta a causa di un malore improvviso, che ha colpito durante l’escursione. La notizia è stata confermata dai soccorritori, che hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo nel corso delle operazioni di salvataggio. Nessuna altra informazione è stata resa nota.

Avrebbe festeggiato il compleanno il prossimo 11 giugno Daniel Spoto, l’uomo che ha perso la vita durante un trekking, nel modenese, a causa di un malore improvviso. Mantovano di nascita, ma cresciuto a Castenaso e ora budriese d’adozione, Spoto amava stare all’aria aperta e, da quattro anni, con gli amici di sempre, andava a fare escursioni di due o tre giorni con pernottamento in baita: una sorta di rito tra amici che, domenica, a pochi chilometri dal lago della Ninfa, si è infranto nel modo più tragico. È un racconto drammatico quello di un amico che era con lui: "Stavamo camminando e poi Daniel si è improvvisamente accasciato. Un altro ragazzo che era con noi se ne è accorto e lo ha tenuto tra le braccia per far sì che non sbattesse a terra – spiega Fabio –, poi abbiamo chiamato i soccorsi e a turno abbiamo iniziato a rianimarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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