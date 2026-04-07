Joe Formaggio | Grazie Meloni ma Vannacci è il futuro L' ho capito dal suo libro Della Lega non si fida più nessuno

Un incendio ha danneggiato gravemente un ristorante nella notte, causando danni stimati intorno ai 100 mila euro. Il proprietario si sta occupando delle operazioni di pulizia e ha annunciato che il locale sarà riaperto già il giorno successivo. Nel frattempo, commenta con amarezza le recenti posizioni politiche di alcuni esponenti, sottolineando una crescente sfiducia verso la Lega nel Veneto. È la seconda volta che l’attività subisce danni di questo tipo in pochi mesi.

L'ex consigliere punta il dito contro il partito di Salvini e spiega che la sua scelta di seguire il generale nasce dalla volontà di difendere autonomia e sicurezza in Veneto. "Sono stato il primo a portare Fratelli d'Italia oltre il 10%. Era la cosa più a destra che c'era, oggi è Vannacci" Circa 100mila euro di danni stimati e la promessa di riaprire già domani. Joe Formaggio è impegnato a ripulire il suo ristorante "La Torre da Formaggio", pesantemente danneggiato da un incendio divampato nella notte, mentre ci parla della sua delusione per l'operato della Lega in Veneto e della sua scelta di abbandonare Fratelli d'Italia per entrare nel partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Today.it

Vannacci: "Non ho tradito nessuno ma nella Lega non ho avuto autorità"Roberto Vannacci lascia la Lega e risponde agli attacchi del leader del Carroccio Matteo Salvini.

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Un rogo devasta il ristorante di Joe Formaggio: poche ore prima l'addio a Fratelli d'Italia e l'ingresso nel partito di VannacciNon è ancora chiara l'origine delle fiamme, divampate nella notte a partire dal magazzino. Da poco l'ex consigliere regionale aveva ufficializzato l'uscita dal partito della premier e il nuovo inizio ... today.it

Un incendio devasta il ristorante di Joe Formaggio. Poche ore prima aveva annunciato l'adesione al partito di Vannacci. Tanti danni ma si riparte immediatamenteALBETTONE (Vicenza). Poche ore prima aveva annunciato l'addio a Fratelli d'Italia e l'adesione a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Vannacci. Nella serata di Pasquetta di lunedì 6 april ... ildolomiti.it

Brucia il ristorante di Joe Formaggio, che poche ore prima aveva annunciato l'ingresso nel partito di Vannacci che esprime solidarietà "sperando si tratti solo di una sfortunata casualità" - facebook.com facebook

Il video dell'incendio al ristorante di Joe Formaggio: sui social il suo messaggio «I danni sono tanti ma si riparte» x.com