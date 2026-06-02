Daniel 26 anni morto nel disastro aereo di Valbrembo I sindaci della zona | Ora verifiche sospendere i voli

Un giovane pilota di 26 anni è morto in un incidente aereo a Valbrembo. I sindaci della zona chiedono verifiche e la sospensione dei voli. Daniel Taino aveva dedicato la sua vita alla passione per il volo, trasformandola in una professione. La sua morte avviene in un incidente che ha coinvolto un velivolo, mentre si trovava in attività di volo. La procura ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente.

Valbrembo. Aveva trasformato la passione che lo accompagnava fin da ragazzo nel lavoro della vita. A soli 26 anni Daniel Taino aveva costruito un percorso che molti piloti impiegano decenni a completare. Originario di Pianengo, nel Cremonese, aveva conseguito il brevetto di volo per aerei da turismo già da adolescente. Poco dopo era diventato pilota di linea e successivamente istruttore professionale alla Cantor Air di Nembro, una delle principali scuole di volo del territorio. Era anche pilota di droni, specializzato in riprese aeree e rilievi fotogrammetrici, tanto da aver fondato una propria attività quando aveva soltanto 22 anni. Conosceva e pilotava diversi modelli di velivoli, dai Tecnam ai Piper fino ai Cessna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Temi più discussi: Chi era Daniel Taino, il pilota di aerei morto nell’incidente a Valbrembo: il sogno di volare, il brevetto e le lezioni in quota; Daniel, 26 anni, morto nel disastro aereo di Valbrembo. I sindaci della zona: Sospendere i voli; Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: morto l'istruttore Daniel Taino, 26 anni. Il testimone: L'ho visto sbattere contro un palo della luce e venire giù; Precipita aereo-scuola, morto pilota cremasco.

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