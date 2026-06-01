Aereo da turismo precipita vicino alle case a Valbrembo | morto un istruttore gravissimo un 19enne

Un aereo da turismo è precipitato nel pomeriggio di lunedì 1 giugno vicino alle case a Valbrembo, in provincia di Bergamo. L’incidente si è verificato in un’area residenziale, poco distante da alcune abitazioni. A bordo dell’aereo c’erano un istruttore e un giovane di 19 anni. L’istruttore è morto sul colpo, mentre il ragazzo è stato ricoverato in condizioni gravissime.

Tragedia nel pomeriggio di lunedì 1 giugno a Valbrembo, in provincia di Bergamo, dove un piccolo aereo da turismo è precipitato in una zona residenziale a pochi passi dalle abitazioni. Nell'incidente ha perso la vita un istruttore di volo di 26 anni, mentre il giovane allievo che si trovava a. 🔗 Leggi su Today.it

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«Due aerei cisterna Usa precipitati in Iraq, morti 6 militari». Indagini sulle cause

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