Damiano Caruso sarà il nuovo direttore sportivo della Bahrain Victorious a partire dal 2027. L’annuncio è arrivato al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2026, disputata a Roma. Caruso, ex ciclista professionista, ha concluso la sua carriera come atleta e passerà alla squadra come dirigente. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine della corsa.

L’ultima tappa del Giro d’Italia a Roma non ha rappresentato soltanto la conclusione dell’edizione 2026 della Corsa Rosa, ma anche l’inizio di una nuova fase nella carriera di Damiano Caruso. La Bahrain Victorious ha infatti ufficializzato che il corridore siciliano, una volta conclusa l’attività agonistica, entrerà nello staff tecnico della squadra con il ruolo di direttore sportivo, garantendo continuità a un rapporto che dura dal 2019 e che negli anni è andato ben oltre il semplice legame professionale. L’accordo, siglato proprio nella giornata conclusiva del Giro, certifica la volontà del team di trattenere una delle figure più autorevoli e rispettate del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Damiano Caruso sarà direttore sportivo della Bahrain Victorious dal 2027: l’annuncio dopo il Giro d’Italia

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