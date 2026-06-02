Un ex ciclista italiano sarà nominato direttore sportivo di una squadra professionistica nel 2027. La decisione è stata comunicata oggi, con l’annuncio ufficiale che entrerà in carica tra due anni. L’atleta ha terminato la carriera nel 2025 e ora assume il nuovo ruolo. La squadra in questione è una formazione del massimo livello internazionale. La nomina è stata confermata da fonti ufficiali senza ulteriori dettagli.

Roma, 2 giugno 2026 – L'ultimo italiano a podio (nel 2021, secondo posto alle spalle di Egan Bernal ), il secondo miglior piazzato quest' anno (nono, dietro a Davide Piganzoli ) e, soprattutto, supercombattivo dell'intera edizione: il Giro d'Italia 2026 ha confermato che, a dispetto dei quasi 39 anni, Damiano Caruso è ancora competitivo al punto che qualcuno potrebbe pensare a un dietrofront rispetto all'intenzione di ritirarsi a fine stagione. Invece non sarà così, ma ciononostante il siciliano dovrebbe in qualche modo restare in gruppo nel 2027. Il ruolo di Caruso nella prossima stagione. Prima però, appunto, c'è una stagione da chiudere al meglio, possibilmente in trionfo (comunque vada) sugli Champs-Elysées in occasione dell'epilogo del Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il futuro di Damiano Caruso: nel 2027 sarà direttore sportivo della Bahrain Victorious

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Damiano Caruso chiude il Giro d'Italia 2026 da protagonista, ma non cambia idea sul suo futuro dlvr.it/TSnnSN x.com

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