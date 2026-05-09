Damiano Caruso diventa subito capitano alla Bahrain-Victorious? Pesa la caduta di Buitrago
Nella seconda tappa del Giro d’Italia, i corridori sono stati coinvolti in una caduta avvenuta a 23 chilometri dall’arrivo a Veliko Tarnovo. La situazione ha provocato ripercussioni sulla squadra che aveva annunciato il capitano prima della corsa. La caduta ha influito sulla strategia e sulla posizione di alcuni atleti, tra cui un corridore che era stato scelto come leader della squadra.
La seconda tappa del Giro d’Italia è stata segnata da una bruttissima caduta quando mancavano 23 chilometri al traguardo finale di Veliko Tarnovo. Sull’asfalto umido in curva sono caduti molti corridori in prossimità anche del guardrail e le conseguenze per molti di loro sono state decisamente gravi. La UAE Team Emirates – XRG è stata la squadra più colpita con i ritiri di Marc Soler e Jay Vine e la corsa ormai compromessa per Adam Yates, ma anche la Bahrain – Victorious deve leccarsi le ferite per via dell’abbandono del proprio capitano Santiago Buitrago. Il colombiano si presentava a questo Giro d’Italia con grandi aspettative e con il chiaro obiettivo di lottare per un piazzamento importante nella classifica generale.🔗 Leggi su Oasport.it
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