Damiano Caruso diventa subito capitano alla Bahrain-Victorious? Pesa la caduta di Buitrago

Nella seconda tappa del Giro d’Italia, i corridori sono stati coinvolti in una caduta avvenuta a 23 chilometri dall’arrivo a Veliko Tarnovo. La situazione ha provocato ripercussioni sulla squadra che aveva annunciato il capitano prima della corsa. La caduta ha influito sulla strategia e sulla posizione di alcuni atleti, tra cui un corridore che era stato scelto come leader della squadra.

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