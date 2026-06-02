Damato rivela | Con Ferragni ci fu un blackout comunicativo

Damato ha raccontato di un blackout comunicativo durante il confronto con Ferragni. Ha spiegato che aveva proposto una strategia comunicativa specifica per l'evento di Sanremo. La sua dimissione è avvenuta mentre viaggiava in auto, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le ragioni precise. Nessuna informazione è stata fornita sui passaggi successivi o sulle reazioni delle parti coinvolte.

? Domande chiave Quale strategia comunicativa aveva proposto Damato per Sanremo?. Come è avvenuta la dimissioni del manager durante il tragitto in auto?. Perché Damato ha richiesto clausole di manleva prima di lasciare l'azienda?. Cosa ha causato il totale blackout comunicativo tra i due professionisti?.? In Breve Katia Follesa era stata contattata per la scrittura del testo di Sanremo 2023. Damato ha rassegnato le dimissioni durante un tragitto in automobile verso un appuntamento. L'imprenditrice ha richiesto il passaggio di consegne professionale fino al mese di giugno. Il manager ha richiesto clausole di manleva per proteggersi da rischi legali e reputazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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