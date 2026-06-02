Il Bisonte Firenze annuncia l’ingaggio di Viktoriia Lokhmanchuk come nuovo opposto per la stagione 202627. La giocatrice ucraina, che nell’ultima stagione ha militato in Grecia con Panionios e Markopoulo, entra nel roster. La società conferma il tredicesimo elemento della squadra per il prossimo campionato.

FIRENZE – Arriva dall’Ucraina il tredicesimo tassello del roster 202627 de Il Bisonte Firenze, che comunica ufficialmente l’ingaggio dell’opposto Viktoriia Lokhmanchuk, nell’ultima stagione protagonista in Grecia con le maglie del Panionios e del Markopoulo. La venticinquenne ucraina può essere considerata una vera e propria giramondo, visto che alla sua giovane età ha già maturato esperienze in Kazakistan, negli Stati Uniti – dove ha completato il percorso di studi alla Syracuse University -, in Polonia e in Grecia, oltre ovviamente ad aver giocato nel campionato del suo paese e nella nazionale maggiore dell’Ucraina. Per Lokhmanchuk, 1,94... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Dall’Ucraina il nuovo opposto del Bisonte Firenze: ecco Viktoriia Lokhmanchuk

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