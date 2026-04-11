Il Bisonte Firenze conclude la stagione 202526 con una partita contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che si svolgerà domani alle 17 al PalaFenera di Chieri. La gara rappresenta l’ultimo incontro del girone A dei playoff Challenge, con le due squadre pronte ad affrontarsi nell’ultima giornata di questa fase. La squadra toscana si presenta all’appuntamento dopo un campionato che si può definire soddisfacente.

FIRENZE – Cala il sipario sulla stagione 202526 de Il Bisonte Firenze, che domani alle 17 è atteso al PalaFenera di Chieri dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la sesta e ultima giornata del girone A dei playoff Challenge. Una partita ininfluente per entrambe le squadre, visto che le piemontesi sono già matematicamente qualificate per la finale mentre le bisontine possono giocarsi nella migliore delle ipotesi il secondo posto nel raggruppamento: un traguardo platonico, che la squadra di coach Chiavegatti proverà comunque a conquistare, onorando fino in fondo una stagione in cui ha centrato tutti gli obiettivi prefissati. Le ex della sfida...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Bisonte Firenze chiude una stagione soddisfacente contro le vicecampionesse di coppa Cev del Chieri

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