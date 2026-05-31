GROSSETO Prima al Parco della Rimembranza alle 9.30 e poi alle 10.30 in piazza Rosselli. Questi i due appuntamenti per l’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana in programma martedì 2 giugno. La cerimonia sarà presieduta dal prefetto, Paola Berardino insieme alle autorità civili, militari e religiose della provincia di Grosseto. Il programma prevede la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti alle 9.30 al Parco della Rimembranza sulle Mura Medicee. Alle 10.30 in piazza Rosselli si terrà la cerimonia dell’alzabandiera con lo schieramento del reparto interforze, nel corso del quale sarà data lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui seguirà l’intervento del prefetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli 80 anni della Repubblica. Cerimonia in piazza Rosselli. Saranno nove le onorificenze

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