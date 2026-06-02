Dalle Madri Costituenti la missione della parità da attuare ogni giorno | Bilotti sul 2 giugno

Notizia in breve

Oggi si celebra la Festa della Repubblica, un giorno dedicato alla nascita della democrazia italiana dopo il fascismo e la Seconda guerra mondiale. La giornata ricorda l’approvazione della Costituzione e la fine del regime autoritario. In molte città si svolgono cerimonie ufficiali e commemorazioni, con bandiere esposte e discorsi pubblici. La ricorrenza evidenzia il percorso di liberazione e ricostruzione del Paese.