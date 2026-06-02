Dalle Madri Costituenti la missione della parità da attuare ogni giorno | Bilotti sul 2 giugno
Oggi si celebra la Festa della Repubblica, un giorno dedicato alla nascita della democrazia italiana dopo il fascismo e la Seconda guerra mondiale. La giornata ricorda l’approvazione della Costituzione e la fine del regime autoritario. In molte città si svolgono cerimonie ufficiali e commemorazioni, con bandiere esposte e discorsi pubblici. La ricorrenza evidenzia il percorso di liberazione e ricostruzione del Paese.
Quella di oggi è la Festa di un’Italia che, dopo essersi lasciata alle spalle totalitarismo e guerra, riconquistò libertà e democrazia. Un percorso che ottant’anni fa, proprio il 2 giugno, portò alla scelta della Repubblica e che vide, per la prima volta su scala nazionale, protagoniste anche le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Temi più discussi: 21 MADRI. LE DONNE CHE HANNO SCRITTO LA COSTITUZIONE; Ottant’anni di Repubblica nel segno delle Madri Costituenti; 2 Giugno: al Mei il racconto delle Madri Costituenti rientrate dall'esilio; Repubblica 80: la mostra dedicata alle Madri Costituenti e la consegna degli attestati ai familiari degli eletti del 1946.
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