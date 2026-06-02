Nel 2026, le sneakers donna senza lacci sono diventate le scarpe più popolari, superando modelli classici come slip-on e Mary Jane tecniche. La tendenza si è affermata nel mercato delle calzature sportive, con un aumento significativo della domanda di queste scarpe. Le vendite di tali modelli hanno registrato una crescita notevole rispetto agli anni precedenti, rendendoli i preferiti tra le consumatrici.

Non c’è alcun dubbio. Quando si parla di scarpe sportive, per il 2026 le sneakers donna senza lacci si aggiudicano il podio più alto. Lo abbiamo visto nei mesi scorsi e continuiamo a vederlo anche adesso. La voglia di praticità e di rapidità nell’indossare queste calzature sporty, bianche, nere, colorate, basse o alte, hanno vinto a mani basse rispetto alle “colleghe” stringate. Ma il loro successo lo si deve anche a un altro fattore. Ovvero alla capacità di trasformarsi con modelli anche molto diversi tra loro, ogni volta mantenendo fede all’assenza di lacci. Così è impossibile non trovare la variante che più si addice al proprio stile e al proprio modo di vivere lo sport e la quotidianità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalle classiche slip-on alle Mary Jane tecniche, ecco i modelli che stanno spopolando

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How To Style Mary Jane Shoes Elegantly For Everyday

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