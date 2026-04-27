Per la stagione Primavera Estate 2026, le Mary Jane piatte sono tornate in auge come elemento di tendenza nella moda. Dopo aver avuto origine come scarpa ispirata alle fiabe Disney, il modello si evolve assumendo un aspetto più semplice e pratico, adatto allo stile urbano. Questa nuova versione si distingue per la sua silhouette piatta, che la rende versatile e adatta a diversi outfit quotidiani.

? Cosa sapere Le Mary Jane piatte guidano le tendenze moda per la stagione Primavera Estate 2026.. Il modello evolve dall'iconografia Disney verso un uso pratico nel guardaroba urbano.. Le calzature che hanno ispirato il capolavoro Disney del 1951 diventano il perno della moda per la stagione calda del 2026, trasformando i look quotidiani in vere narrazioni visive. La tendenza delle Mary Jane, con il loro caratteristico cinturino sul collo del piede, si sposta dal mondo delle fiabe alla realtà urbana, offrendo soluzioni pratiche e piatte cerca un’eleganza senza tempo. Dalla favola di Alice ai nuovi canoni del guardaroba urbano. L’iconografia classica legata al personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, ispirata al celebre film d’animazione, continua a influenzare le passerelle e lo stile personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mary Jane 2026: dalle fiabe Disney al nuovo stile urbano piatto

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