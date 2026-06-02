Dall' Arabia Saudita agli USA | qual è la maglia più bella del Mondiale 2026?

Da gazzetta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una puntata della Tripletta Mondiale su YouTube ha analizzato le maglie del Mondiale 2026, confrontando i design delle varie nazionali. È stato scelto quale sia la più apprezzata tra quelle indossate durante il torneo. La discussione si è concentrata sui dettagli estetici e sui colori delle divise, senza entrare in valutazioni soggettive. La trasmissione ha mostrato le diverse maglie ufficiali e ha spiegato le caratteristiche di ciascuna, senza fare riferimenti a eventuali preferenze o giudizi di valore.

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Nella prima puntata della Tripletta Mondiale sul canale YouTube della Gazzetta, abbiamo scelto la maglia più bella di questa edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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