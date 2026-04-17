Secondo diversi media, il fondo sovrano saudita potrebbe sospendere il suo supporto al circuito di golf LIV Golf, avviato nel 2022 con finanziamenti provenienti dall’Arabia Saudita. La notizia ha generato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di golf, mentre al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a una decisione definitiva. La possibilità di un cambiamento nel finanziamento ha suscitato discussioni sulla prosecuzione del circuito.

Secondo molti media il fondo sovrano saudita sta per ritirare l'appoggio al LIV Golf, che dal 2022 fa concorrenza al PGA Tour grazie a spese enormi In questi giorni molti giornali internazionali stanno scrivendo che PIF, il ricco e controverso fondo sovrano dell’Arabia Saudita, starebbe per ritirare il suo finanziamento al circuito golfistico LIV. Se accadesse, sarebbe la probabile fine del circuito, che era nato nel 2022 con l’intento di fare concorrenza al più noto PGA Tour, ed era riuscito grazie a grandi investimenti a far passare dalla sua parte alcuni dei migliori golfisti al mondo. Sarebbe anche la prima volta che l’Arabia Saudita, che da anni con lo sport cerca di ripulire la sua immagine di paese autoritario e repressivo, fa un passo indietro significativo sui suoi investimenti e i suoi progetti di espansione nello sport.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La fine del circuito golfistico finanziato dall’Arabia Saudita?

Is this the end for Saudi Arabia's sportswashing | This Is Why

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