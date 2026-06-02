Conte ha ricevuto un'offerta da oltre 25 milioni di euro dall'Arabia Saudita. La proposta supera di molto gli standard abituali e riguarda un contratto di alto livello. La candidatura alla Nazionale appare più simbolica che concreta. La decisione sul suo futuro professionale sembra ormai definita, con il focus spostato su questa proposta economica. La trattativa è in corso e le parti coinvolte non hanno ancora comunicato ufficialmente i dettagli.

La candidatura alla Nazionale sembra più un pro forma. Il futuro di Antonio Conte è più dorato che roseo. Il tecnico del quarto scudetto del Napoli ha chiuso di comune accordo con De Laurentiis la sua esperienza con il club azzurro. Nessuna buonuscita, nessuna controversia e ogni riferimento a Massimiliano Allegri non è per nulla casuale. Conte è sempre in lizza per la panchina della Nazionale. Ma la sua candidatura sembra più un pro forma. La Federcalcio potrebbe offrire un contratto “povero” all’allenatore salentino. Che non a caso si sta guardando intorno. O meglio, sta valutando le offerte che gli stanno piovendo addosso. Quella già nota è l’offerta turca di Hakan Safi uno dei due candidati alla presidenza del Fenerbahce (club che è stato allenato anche da Mourinho). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: offerte da nababbo dall’Arabia Saudita: più di 25 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, cambia il futuro di Thuram? Riflessioni in corso, ma attenzione alle offerte “da Arabia Saudita”…Il futuro di Marcus Thuram nell'Inter è ancora da definire, con il club che sta valutando diverse opzioni.

Il Project Freedom trumpiano affondato dall’Arabia SauditaIl progetto statunitense chiamato Project Freedom, volto a proteggere le navi mercantili lungo una delle rotte marittime più importanti del mondo, si...