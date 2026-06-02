Dall’america alla terra di verdi | la Golden State Youth Orchestra debutta a Parma
Il concerto della Golden State Youth Orchestra si terrà giovedì 18 giugno alle 21:00 presso l’Auditorium Paganini di Parma. La formazione, diretta dal Maestro Yun Song Tay, vede tra i solisti i primi violini Charisse Chao e Angie Zou. L’evento rappresenta il debutto in città della compagine proveniente dall’America, conosciuta come la “terra di verdi”. La serata prevede l’esibizione di giovani musicisti statunitensi in un appuntamento musicale atteso.
Si terrà giovedì 18 giugno, alle ore 21:00 presso l’Auditorium Paganini di Parma, l'atteso concerto della Golden State Youth Orchestra (GSYO), diretta dal Maestro Yun Song Tay, con la partecipazione dei primi violini Charisse Chao e Angie Zou. L’evento segna l’inizio di un importante tour europeo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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